Российские войска рассматривают возможность взорвать дамбу вблизи Сватово Луганской области. Таким образом, оккупационная армия планирует снизить движение украинских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Российские военные планируют взорвать плотину. Фото из открытых источников

По данным службы в Сватово приехало специальное подразделение российских войск и саперов для изучения возможности взорвать дамбу. Кроме того, в такой террористической деятельности Россия планирует обвинить украинские войска.

"К временно оккупированному Сватову прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища", — сообщает государственный портал.

По мнению Центра национального сопротивления, подобным инцидентом с подрывом дамбы в Луганской области Российская Федерация планирует замедлить продвижение украинской армии. Другой причиной подрыва дамбы называют возможность депортации местного населения в сторону России.

Села Кременная и Сватово – важное направление украинского контрнаступления в Луганской области, где проходят ожесточенные бои.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эстонская разведка раскрыла планы Российской Федерации о следующей волне мобилизации и назвали дату ее начала.

Также "Комментарии" писали о малоизвестном немецком оружии, которое эффективно уничтожает вражеские беспилотники и ракеты в Украине. Ею оказалась зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard. В 2022 году Украина уже получила 30 систем Gepard, а в 2023 году Германия объявила о передаче еще 7 единиц военной техники.

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