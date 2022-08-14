Опасная ситуация: эксперт рассказал, откуда Кремль начал перебрасывать войска в Украину

Москва активно стягивает свои войска и военную технику из Сирии для отправки на войну в Украину. Это создает дополнительную угрозу для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный специалист обратил внимание на то, что противник по-прежнему не может решить вопрос с живой силой на войне против Украины. Не хватает также техники, поэтому россияне вынуждены перебрасывать свои войска с тех территорий, где раньше участвовали в горячих конфликтах. Неприятность для Украины заключается в том, что несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается Россия, она не желает отступать.

Петр Черник называет ситуацию опасной еще и потому что, российские войска в Сирии имеют больше всего опыта, ведь они учувствовали в ожесточенных боях. С 2015-го года они многое прошли и многому научились. Тогда это была очень мощная группировка.

Эксперт отметил, что есть две новости – одна хорошая, а вторая плохая. Хорошей новостью для Украины есть то, что у России ресурсы на исходе. Плохая новость – враг не намерен прекращать горячую фазу войны против Украины. И, как минимум, он не желает уходить из тех украинских территорий, которые сегодня контролирует.

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