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ООН выступила против поставок Украине разрушительного типа вооружений

Возражения организации привычны - несработавшие кассетные боеприпасы спустя много лет убивают мирных жителей

сегодня, 20:50
Автор:
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Константин Куликов
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировало на возможные поставки Украине кассетных боеприпасов из США. Об этом сообщают "Комментарии".

ООН выступила против поставок Украине разрушительного типа вооружений

Кассетный боеприпас

"Эти боеприпасы убивают и калечат людей еще долгое время после завершения конфликта. Поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование", — заявил представитель организации, 7 июля, в Женеве.


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В Управлении ООН по правам человека призвали Россию и Украину подписать конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, к которой присоединились более 100 стран. Напомним, что кроме Украины и России к конвенции не присоединились и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя потенциальные поставки Киеву кассетных боеприпасов, отметил, что Украина будет использовать эти боеприпасы не для нападения, а для самозащиты в агрессивной войне, которую развязала Россия.

Он добавил, что российская армия уже давно использует кассетные боеприпасы против украинского народа и использует она их не для того, чтобы кого-то защитить, а для того, чтобы убить и завоевать новые территории.

Напомним, что ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщил, что решение о поставках кассетных боеприпрасов Украине принято.

Так, по данным американских журналистов, Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, сообщила американским законодателям в конце прошлого месяца, что Пентагон определил, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины, "особенно против укрепленных российских позиций на поле боя". Об ожидаемом решении США впервые сообщило Национальное общественное радио, и оно было подтверждено в среду вечером официальным лицом администрации, выступившим на условиях анонимности.

Тем временем, немецкая разведка прослушивала Лукашенко



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:24

А те, що москальнота їх застосовує, це як? Так має бути? Таку гнилу організацію, як оон, давно вже потрібно розпустити.


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