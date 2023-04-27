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"ООН умерла": эксперт прокомментировал возможность введения миротворческого контингента НАТО

На данный момент ни миротворческие контингенты ООН, ни НАТО, и даже предложения КНР, не остановят войну, считает эксперт

27 апреля 2023, 11:33
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Автор:

Константин Куликов

Введение миротворческих контингентов НАТО и ООН в Украину маловероятна. Они не способны остановить войну, как и "миротворческие" инициативы КНР. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

"ООН умерла": эксперт прокомментировал возможность введения миротворческого контингента НАТО

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

"Сегодня переговорный процесс невозможен, — говорит Жданов. — ООН умерла. Все. Поставьте крестик и зажгите свечу перед флажком Организации объединенных наций. Миротворческий контингент ООН вводится по мандату ООН или по взаимной договоренности стран, вводится только на основании согласия обоих сторон. Россия сегодня не останавливается в своих наступательных действиях, к тому же является членом Совета безопасности ООН с правом вето. О каком миротворческом контингенте может идти речь сегодня?".


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Повторение сценария Югославии, где был введен миротворческий контингент НАТО после резни в Сребренице, Олег Жданов также считает маловероятным.

"В Югославии произошел подмен и манипуляция со стороны Соединенных штатов, — говорит Жданов. — Они сначала через ООН максимально ограничили мандат миротворческой миссии ООН, потом, когда произошла резня в Сребренице, они сказали, что миссия бесполезна. Поэтому "мы быстро сейчас вводим войска НАТО, чтобы они быстро там навели порядок". И войска НАТО, практически по мандату ООН, начали проводить операцию "по принуждению к миру". Когда они громили обе стороны конфликта, пока те не выбросили белый флаг. Только после этого пошли политико-дипломатические шаги".

- Цели войны настолько противоречивы, что найти сегодня компромисс (не представляется возможным — ред.), — подытоживает эксперт.

При этом Олег Жданов крайне критически оценивает миротворческие инициативы Китая:

"Вот, видите, как Китай пытается влезть со своими предложениями — "немедленно прекратите огонь". И к чему это приведет? К неоконченной войне. И что дальше? Через пять лет или три года Россия создаст полуторамиллионную армию, которую они утвердили уже законодательно, и двинет всей этой армией на нас?"

"Поэтому миротворческий контингент — это не про нас и не сегодня", — также отмечает эксперт.

Тем временем, генсек НАТО призвал наращивать производство оружия

Резников рассказал, как будут происходить мирные переговоры о прекращении войны в Украине.

Еще один претендент на пост президента США призвал к перемирию в Украине.



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Обсуждения

Ігор

27 апреля 2023, 11:23

Розумні люди казали про необхідність змін в Україні бо буде біда. І самі ж робили прогноз-висновок: Україну чекають все більш болючі удари, вона буде все більш страждати і втрачати, але змінюватись не погодиться і на себе відповідальність за події не візьме. Але життя буде все більш тиснути і обмежувати. От зараз порти які охороняли тушки типу Азова і через які йшли брудне щерно олія метал перекриті. ЄС запровадила свої заборони. Тобто з усіх сторін Зло зазнає обмеження.


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