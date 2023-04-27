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Еще один претендент на пост президента США призвал к перемирию в Украине

Республиканец Рон Десантис заявил, что стороны должны уже сейчас прийти к прекращению огня

27 апреля 2023, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис, который может стать кандидатом в президенты США, заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине. Об этом он заявил в интервью японскому англоязычному еженедельнику "Nikkei Asia".

Еще один претендент на пост президента США призвал к перемирию в Украине

Рон Десантис. Фото: из открытых источников

Десантис заявил, что в интересах всех попытаться достичь такого состояния, когда противоборствующие стороны в Украине смогут прийти к прекращению огня.


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"Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной (битве при) Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые потери и в итоге зайдете в тупик", – добавил он, имея в виду самую длинную битву Первой мировой войны, в которой погибло около 700 000 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня лишь позволит России перегруппировать свои силы и затянет войну на более долгое время.

В прошлом месяце Десантис, который еще не объявил о намерении баллотироваться, вызвал гнев даже в собственной Республиканской партии, назвав войну "территориальным спором" и заявив, что "дальнейшее запутывание" в Украине не является частью "жизненно важных национальных интересов" США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Таковыми, по мнению авторов, является восстановление международно признанных границ Украины 1991 года; послевоенная интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты; выплата РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении нашей стране; привлечение российского руководства к ответственности за захватническую войну. Что означает подобная резолюция? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Ron-DeSantis-says-deterrence-key-to-preventing-Taiwan-conflict
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