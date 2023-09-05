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ООН не видит геноцида в Украине: у Зеленского резко отреагировали

Михаил Подоляк осудил заявление ООН о геноциде в Украине, заявив, что россияне убивают массово, но "по-доброму"

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей
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ООН продолжает демонстрировать бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на позицию ООН о якобы отсутствии достаточных доказательств геноцида, который совершают российские оккупанты в Украине.

ООН не видит геноцида в Украине: у Зеленского резко отреагировали

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь, так же по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов — совершенно случайная", — написал Михаил Подоляк.


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Советник главы ОП отметил, по логике специалистов ООН, полномасштабная война, которая уже продолжается больше, чем 560 дней, уничтоженные города и села Украины – это все "не-геноцид".

По словам Михаила Подоляка, также в ООН не считают чем-то странным призывы россиян — "убей украинца!". Закрывают глаза в ООН также на жестокие пытки в фильтрационных лагерях с принуждением отказаться от украинской идентичности и навязать русскую – тоже с любовью.

Михаил Подоляк отметил, видимо, специалисты, которые сидят в кабинетах ООН считают, что на территории Украины происходит "правильная война".

Отметим, Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока "не имеет достаточно доказательств", что в стране происходит геноцид. Такое заявление сделала глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе на пресс-конференции в Киеве

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1698979470583996890
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