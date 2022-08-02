"Они не боятся никого": оккупанты восхищаются ВСУ и называют их лучшей армией в мире - перехват разговора

Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта со своими родственниками. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель временно оккупированного Донецка.

На возражение женщины, насмотревшейся пропаганды, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

"А даже если продвигается наша (армия — ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся..."

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что конфликт между Сербией и Косово: почему войны не будет – как это может отобразиться на Украине. После напряженной ночи переговоров решение, спровоцировавшее обострение, отложили на месяц. Новая вспышка может быть уже 1 сентября.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россия корректирует свой план по Донбассу: в британской разведке назвали причину. Запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Также "Комментарии" информировали о том, что что будет с ценами, курсом – что может удержать экономику страны: августовский прогноз. Хотя сейчас трудно спрогнозировать, когда завершится война, мы постепенно двигаемся к победе. И во многом наступление победы зависит от того, удастся ли нам не только удержать экономику, но и перезапустить ее.

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