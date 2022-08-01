Жители Каховского гериатрического пансионата, который в оккупации, нуждаются в помощи

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У жителей Каховского гериатрического пансионата практически закончились лекарства. При этом, невзирая на оккупацию, купить лекарства в Каховке все же можно, хотя цены подняли до небес. Поэтому подопечные пансионата снова обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Каховский гериатрический пансионат. Фото: Facebook Алексей Голобуцкий
Активист обращается ко всем, кто имеет возможность хоть немного бросить на лекарства для жителей Каховского гериатрического пансионата.
Тем, кто готов поддержать соотечественников в оккупации, нужно перечислить средства на эту карточку: 5221191101268059 Приват; 4441114402738197 Монобанк.
Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом один из ключевых городов Донбасса – Бахмут, но пока желаемого результата россиянам достичь не удается. Следовательно, Россия вынуждена корректировать свой план по Донбассу.
Также издание "Комментарии" сообщало – эксперт рассказал, что решится в августе – когда Украина будет готова к переговорам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости