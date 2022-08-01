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Жители Каховского гериатрического пансионата, который в оккупации, нуждаются в помощи

У жителей Каховского гериатрического пансионата заканчиваются лекарства. Люди просят о помощи

сегодня, 10:47
Автор:

Кравцев Сергей
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У жителей Каховского гериатрического пансионата практически закончились лекарства. При этом, невзирая на оккупацию, купить лекарства в Каховке все же можно, хотя цены подняли до небес. Поэтому подопечные пансионата снова обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Жители Каховского гериатрического пансионата, который в оккупации, нуждаются в помощи

Каховский гериатрический пансионат. Фото: Facebook Алексей Голобуцкий

"Друзья, уже и август на улице, ВСУ упорно продвигаются, постепенно возвращая нашу Херсонщину. Но Каховка пока еще под контролем кафиров – значит, жители Каховского гериатрического пансионата все еще нуждаются в помощи. Как я писал в последнем отчете, у людей из пансионата совсем закончилось лекарство. Они для этих людей критичны: вы сами видели, что здоровых жителей пансионата нет. Купить лекарства в Каховке все же можно, даже несмотря на оккупацию, хотя цены подняли до небес. Поэтому наши подопечные снова обращаются за помощью", – написал Алексей Голобуцкий.

Активист обращается ко всем, кто имеет возможность хоть немного бросить на лекарства для жителей Каховского гериатрического пансионата.

Тем, кто готов поддержать соотечественников в оккупации, нужно перечислить средства на эту карточку: 5221191101268059 Приват; 4441114402738197 Монобанк.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом один из ключевых городов Донбасса – Бахмут, но пока желаемого результата россиянам достичь не удается. Следовательно, Россия вынуждена корректировать свой план по Донбассу.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперт рассказал, что решится в августе – когда Украина будет готова к переговорам.



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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij
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