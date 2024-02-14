"Она утонула": в ВМС отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова"

В ВМС оригинально прокомментировали уничтожение большого российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. Как передает портал "Комментарии", прокомментировал произошедшее с десантным кораблем "Цезарь Куников" в эфире "Радио Свобода" спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (Ред. – речь о словах Путина о затонувшей подлодке "Курск" в Баренцевом море). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море", — заявил Плетенчук.

По его словам, уничтожение корабля "Цезаря Куникова" в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно, спикер назвал "плохой удачей".

Дмитрий Плетенчук добавил, что сейчас, после уничтожения этого российского корабля, в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.

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