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"Она утонула": в ВМС отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова"

В ВМС прокомментировали уничтожение "Цезаря Куникова", вспомнив слова Путина

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ВМС оригинально прокомментировали уничтожение большого российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. Как передает портал "Комментарии", прокомментировал произошедшее с десантным кораблем "Цезарь Куников" в эфире "Радио Свобода" спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Она утонула": в ВМС отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова"

Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (Ред. – речь о словах Путина о затонувшей подлодке "Курск" в Баренцевом море). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море", — заявил Плетенчук.

По его словам, уничтожение корабля "Цезаря Куникова" в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно, спикер назвал "плохой удачей".

Дмитрий Плетенчук добавил, что сейчас, после уничтожения этого российского корабля, в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ГУР Минобороны Украины показали видео операции, как российский БДК потопили морские дроны.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vms-tsezar-kunikov/32819047.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:13

Потонула звісно красива але є купа питань: Що робив десантний корабель там де десантні операції не проводились? Чому носії ракет недоторкані і обстрілюють Україну? Чому характеристики нібито сучасного ВДК вимірюють старими танками т-55 автівками газ-69 і другим таким старим мотлохом як Бандера і юдаїзм з вишиванкою мовою вірою у юдейських Богів?


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