В Генштабе отреагировали на уничтожение десантного корабля "Цезарь Куников"

14 февраля украинские силы уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ.



БДК "Цезарь Куников". Фото из открытых источников

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.

"ВСУ совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", — заявили в Генштабе.

Напомним, что первоначально информацию о затоплении корабля распространили местные телеграммы каналы в Крыму. Минобороны России не комментировали уничтожение крупного десантного корабля "Цезарь Куников".

"Цезарь Куников" – это большой десантный корабль длиной 112,5 метров. Судно вооружено 57-мм артиллерийскими установками АК-725, переносными зенитно-ракетными комплексами и оборудовано корабельными системами залпового огня А-215 "Град-М".

Отметим, что БДК "Цезарь Куников" был назван в честь советского офицера и командира десантного отряда Цезаря Львовича Куникова, скончавшегося 14 февраля 1943 года, то есть ровно 81 год назад со дня уничтожения российского корабля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР прокомментировали затопление российского ракетного катера "Ивановец".

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50. Заявили о "черных днях" из-за удачных действий украинских сил. Кроме того, через месяц после ликвидации самолета А-50 Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию и официально не заявили об уничтожении российского самолета.