В ГУР показали видео операции, как российский БДК потопили морские дроны



















Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был поражен в результате успешной атаки морскими дронами.

ВСУ потопили российский десантный корабль «Цезарь Куников»

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, это сделали украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24", — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", — отмечают в украинской разведке.

Также сообщается, что этот большой десантный корабль проекта 775 — одно из новейших российских судов. Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Отметим, в Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.

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