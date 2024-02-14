В ГУР показали видео операции, как российский БДК потопили морские дроны

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Кравцев Сергей
Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был поражен в результате успешной атаки морскими дронами.
ВСУ потопили российский десантный корабль «Цезарь Куников»
Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, это сделали украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.
Также сообщается, что этот большой десантный корабль проекта 775 — одно из новейших российских судов. Он мог вместить 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
Отметим, в Генеральном штабе ВСУ отреагировали на информацию о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников" и подтвердили об уничтожении корабля вблизи Алупки совместными силами ВСУ и подразделениями украинской разведки.
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