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Он сейчас борется за свою жизнь – Арестович о Путине

Арестович прогнозирует вероятную смерть Путина, ведь в России проигравшим войну царям не прощают.

сегодня, 15:40
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Автор:

Slava Kot

Советник президента Украины Алексей Арестович считает, что если Путин проиграет войну, то ему придет конец, и добавляет, что не только в политическом смысле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Арестовича американскому изданию The Times.

Он сейчас борется за свою жизнь – Арестович о Путине

Арестович и Путин. Фото: из открытых источников

Арестович утверждает, что россияне могут покончить с президентом России Владимиром Путиным, если тот проиграет войну в Украине.

"Путин очень боится, потому что в России нет прощения царям, которые проигрывают войны. Он сейчас борется за свою жизнь", — сказал советник президента изданию The Times.

По мнению Арестовича, даже лояльные Путину люди могут начать сомневаться в победе в войне против Украины.

Также на положение дел в российском обществе повлияло освобождение Херсона силами ВСУ. Поэтому президент РФ начал еще более сильный террор на украинскую энергетическую инфраструктуру. Арестович считает, что Россия, вероятно, перебросит свои войска из Беларуси на Донбасс. Советник президента утверждает, что Россия и ее политическая система циничны, ведь они могут уничтожить мир ради своих целей.

"Россия оказалась нацией и политической системой, готовой шантажировать мир гибелью цивилизации ради достижения своих политических целей", – говорит Алексей Арестович.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения потратила около четверти своего собственного бюджета на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Марк Фейгин назвал самые большие страхи Путина и рассказал, может ли российский диктатор признать свои ошибки в Украине и к чему это приведет.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/vladimir-putin-living-in-fear-for-his-life-as-army-retreats-zelensky-aide-says-lb9rqrt0q
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