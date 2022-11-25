Он сейчас борется за свою жизнь – Арестович о Путине

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Slava Kot
Советник президента Украины Алексей Арестович считает, что если Путин проиграет войну, то ему придет конец, и добавляет, что не только в политическом смысле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Арестовича американскому изданию The Times.
Арестович и Путин. Фото: из открытых источников
Арестович утверждает, что россияне могут покончить с президентом России Владимиром Путиным, если тот проиграет войну в Украине.
По мнению Арестовича, даже лояльные Путину люди могут начать сомневаться в победе в войне против Украины.
Также на положение дел в российском обществе повлияло освобождение Херсона силами ВСУ. Поэтому президент РФ начал еще более сильный террор на украинскую энергетическую инфраструктуру. Арестович считает, что Россия, вероятно, перебросит свои войска из Беларуси на Донбасс. Советник президента утверждает, что Россия и ее политическая система циничны, ведь они могут уничтожить мир ради своих целей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения потратила около четверти своего собственного бюджета на войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Марк Фейгин назвал самые большие страхи Путина и рассказал, может ли российский диктатор признать свои ошибки в Украине и к чему это приведет.
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