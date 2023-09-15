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Окруженным в Андреевке россиянам предложили сдаться: "Плен или смерть"

3 штурмовая бригада сообщила об разгроме 72 бригады армии России, окруженным россиян предложили сдаться

сегодня, 17:36 comments6086
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Константин Куликов
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В ходе освобождения села Андреевка под Бахмутом 3 штурмовая бригада разбила и обратила в бегство российскую 72 бригаду. При этом часть ее бойцов были окружены, им через колонку с БПЛА выдвинули ультиматум о сдаче. Об этом сообщают "Комментарии".

Окруженным в Андреевке россиянам предложили сдаться: "Плен или смерть"

Агитационный плакат 3 штурмовой бригады

Как сообщает пресс-служба 3 штурмовой бригады, часть авангарда российской бригады укрылась в двух домах. Им был выдвинут ультиматум — плен или смерть. На раздумья оккупантам дали 10 минут. При этом украинский офицер пообещал, что им будет сохранена жизнь, они будут накормлены и напоены, не подвергнутся издевательствам. А затем станут частью обменного фонда, заявил командир 2 штурмового батальона, украинский офицер с позывным "Слип" россиянам.


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"Весь ваш личный состав бежал с поля боя или был уничтожен, — обратился "Слип" к окруженным россиянам. — Также были убиты два ваших командира батальона — "Медведь" и "Шайтан". Мы знаем, что группа авангарда сейчас находится в двух домах и мы предлагаем вас сдаться, по одной простой причине — нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим".

В ходе штурмовых действий украинские защитники уничтожили: начальника бригадной разведки противника; трех комбатов; и почти всю пехоту 72-й отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники. 

Тем временем, в Британии рассказали, почему РФ может уменьшить ракетные удары. В британская разведке считают, что российский десантный корабль уничтожили, а на восстановление субмарины нужны годы.

А Украина может получить еще больше систем IRIS-T: с кем Германия ведет переговоры. 

 



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