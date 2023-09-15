Последствия атаки на Севастополь: в Британии рассказали, почему РФ может уменьшить ракетные удары

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", которые находились в Севастополе на ремонте в сухих доках, получили весьма серьезные повреждения в результате удара украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает британская разведка.

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

Британские специалисты называют последствия удара украинской армии "катастрофическими" для россиян. Несмотря на то, что в Минобороны РФ пытаются приуменьшить степень повреждения.

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По мнению британских аналитиков, "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", по всей видимости, получил катастрофические повреждения.

Британские разведчики считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

К тому же, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот" одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российской мощи на Черное море и Восточное Средиземноморье", − говорится в отчете.

Отметим, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



