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Последствия атаки на Севастополь: в Британии рассказали, почему РФ может уменьшить ракетные удары

В британская разведке считают, что российский десантный корабль уничтожили, а на восстановление субмарины нужны годы

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", которые находились в Севастополе на ремонте в сухих доках, получили весьма серьезные повреждения в результате удара украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает британская разведка.

Последствия атаки на Севастополь: в Британии рассказали, почему РФ может уменьшить ракетные удары

Удар по Севастополю. Фото из открытых источников

Британские специалисты называют последствия удара украинской армии "катастрофическими" для россиян. Несмотря на то, что в Минобороны РФ пытаются приуменьшить степень повреждения.


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По мнению британских аналитиков, "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", по всей видимости, получил катастрофические повреждения.                                                                          

Британские разведчики считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

К тому же, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот" одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российской мощи на Черное море и Восточное Средиземноморье", − говорится в отчете.

Отметим, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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