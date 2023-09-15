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Россияне полностью разбиты: штурмовики подтвердили освобождение населенного пункта вблизи Бахмута

Российская бригада полностью разбита вблизи Бахмута

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские воины подтвердили освобождение Андреевки Донецкой области. Штурмовики полностью разбили российскую 72-ю бригаду вместе с командованием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

Россияне полностью разбиты: штурмовики подтвердили освобождение населенного пункта вблизи Бахмута

ВСУ. Фото из открытых источников

В результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был взят в оцепление, отрезан от основных сил и уничтожен. 


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В ходе штурмовых действий украинские защитники уничтожили: начальника бригадной разведки противника; трех комбатов; и почти всю пехоту 72-й отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Как отмечают военные, бои продолжаются, бойцы продолжают закрепляться на новых позициях. Воины Третьей штурмовой подтверждают, что российская 72-я бригада потерпела тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", — говорится в сообщении. 

Отметим, важность освобождения Андреевки заключается в том, что при взятии под контроль этого населенного пункта увеличивается возможность тотального огневого контроля Бахмута, который на сегодняшний день захвачен врагом.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска вытеснили российские силы с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута и Дубово-Васильевки, что в 6 км к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, о каком вопросе войны в РФ запрещено говорить даже пропагандистам.




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Источник: https://t.me/ab3army/3148
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