Россияне полностью разбиты: штурмовики подтвердили освобождение населенного пункта вблизи Бахмута

Украинские воины подтвердили освобождение Андреевки Донецкой области. Штурмовики полностью разбили российскую 72-ю бригаду вместе с командованием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

ВСУ. Фото из открытых источников

В результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был взят в оцепление, отрезан от основных сил и уничтожен.

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В ходе штурмовых действий украинские защитники уничтожили: начальника бригадной разведки противника; трех комбатов; и почти всю пехоту 72-й отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Как отмечают военные, бои продолжаются, бойцы продолжают закрепляться на новых позициях. Воины Третьей штурмовой подтверждают, что российская 72-я бригада потерпела тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", — говорится в сообщении.

Отметим, важность освобождения Андреевки заключается в том, что при взятии под контроль этого населенного пункта увеличивается возможность тотального огневого контроля Бахмута, который на сегодняшний день захвачен врагом.

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