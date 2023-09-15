Россияне вновь потеряли позиции: в ISW рассказали, где удалось продвинуться ВСУ

Украинские войска вытеснили российские силы с позиций вблизи Миньковки, что в 15 километрах к северо-западу от Бахмута и Дубово-Васильевки, что в 6 км к северо-западу от Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута.

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Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли частичных успехов вблизи Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские войска вытеснили российские войска с позиций вблизи Миньковки и Дубово-Васильевки.

Украинский Генштаб и Маляр констатировали, что украинские войска продолжают постепенное продвижение на мелитопольском направлении.

Среди других ключевых выводов ISW за 14 сентября: украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и вокруг Бахмута и, как сообщается, 14 сентября продвинулись на юг от Бахмута. 14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны вблизи оккупированной Евпатории в Крыму, что свидетельствует о том, что в оккупированном Крыму могут быть системные тактические сбои российских систем противовоздушной обороны. 14 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов с беспилотников Шахед-131/136 по портовой инфраструктуре Украины. Сообщается, что командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ) Василий Попов погиб во время боя в Украине. Некоторые российские источники предположили, что напряженность между Министерством обороны России и "ЧВК Вагнер" уменьшает способность Вагнера действовать в Африке. Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области и 14 сентября продвинулись на отдельных участках. Украинские войска также продвигались вдоль линии Авдеевка — Донецк.

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