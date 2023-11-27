Окружение Мариуполя: появилась визуализация героической обороны города



















Эксперты канала The WarArchive воспроизвели события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. Перевод видео аналитиков с подробной визуализацией хронологии событий опубликовал канал Gray box, сообщает портал "Комментарии".

Окружение россиянами Мариуполя. Фото - скрин с видео

По словам заместителя командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, видеоролик аналитиков воспроизводит каждый этап битвы за Мариуполь.

"На видео – вся оборона города, от первых российских кораблей в Азовском море утром 24 февраля до выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали". Подробно каждый этап этого по-настоящему великого сражения", — прокомментировал Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что визуализация боев за Мариуполь показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись россиянам.

Жорин добавил, что "общество до сих пор не до конца осознает, что именно сделал "Азов" в Мариуполе и чем вся страна обязана защитникам на том участке фронта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные войска существенно нарастили силы и активизировались на Бахмутском направлении. В ВСУ считают, что ключевая задача, которую сейчас преследуют россияне – вернуть утраченные позиции. Враг собрал соответствующие резервы и перешел к атакующим действиям.

Также "Комментарии" писали, что нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны как живой силы, так и техники.

