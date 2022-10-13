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Оккупанты жалуются на новое окружение, - перехват ГУР

Командование запретило отступать россиянам

сегодня, 11:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские военные попали в новое окружение на одном из участков фронта. Командование запретило отступать российским захватчикам запретили. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Оккупанты жалуются на новое окружение, - перехват ГУР

Оккупанты жалуются на новое окружение на одном из направлений. Фото: Getty Images

Российский оккупант в разговоре с женой рассказывает, что их батальон выдвинули на передовую, а там они попали в полуокружение. Командование российской армии не разрешило военным отступать и приказало ждать подкрепление.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п*здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали бл*дь. Надо потерпеть пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что смотри, связи может не быть", — говорит захватчик.

Также россиянин жалуется, что от его батальона почти ничего не осталось.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел 10 октября, после массированного ракетного обстрела россиянами объектов инфраструктуры, телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Согласно данным Белого дома, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Что это значит для нашей страны? Почему нам не давали соответствующих систем раньше? Как себя уже проявила наша система ПВО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                                                      

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/465588725541251/
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