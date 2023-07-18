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Оккупанты заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым

Оккупационные власти Крыма заявляют, что полуостров атаковали почти 30 беспилотников

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью над Крымом было сбито 9 беспилотников, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Как передает портал "Комментарии", об этом Сергей Аксенов написал у себя в Telegram.

Оккупанты заявляют о массовой атаке беспилотников на Крым

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", – написал Аксенов.


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Тем не менее, несмотря на заверения оккупационных властей в том, что причин для паники нет в разгар летнего сезона россияне стараются как можно быстрее покинуть аннексированный полуостров. После того, как Крымский мост в очередной раз "устал", россияне массово отменяют брони в гостиницах и в частном секторе оккупированного Крыма, а те, кто уже успел приехать на полуостров, пакуют чемоданы и бегут домой.

Отметим, в ночь на 17 июля произошли новые взрывы на Крымском мосту. Со стороны официальных представителей украинских спецслужб и Минобороны звучат туманные заявления по этому поводу. Неофициально сообщается, что это могла быть спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ с помощью надводных дронов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за повреждений Крымского моста у российских захватчиков могут появиться дополнительные проблемами с логистикой. Об этом заявили представители Главного управления разведки и ОК "Юг".

Также издание "Комментарии" сообщало — в РФ рассказали свою версию подрыва Крымского моста.



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Источник: https://t.me/Aksenov82/2852
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