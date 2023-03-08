Оккупанты заставляют школьников петь гимн РФ и забирают зерно у фермеров

В Стрелковом Генического района временно оккупированной Херсонской области, в местных учреждениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной "власти" заставляют учащихся и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты Российской Федерации, а также вражескую историю и литературу. Во время перерывов детей принуждают учить и петь российский гимн. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба Вооруженных сил Украины.

В Стрілковому окупанти промивають мізки дітям

А в населенном пункте Уляновка Васильевского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу российской оккупационной администрации, в местный ангар свозят зерно зерновых культур с прилегающих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые.

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Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.



За прошедшие сутки захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 700 российских захватчиков, уничтожили 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня и 7 различных автомобилей.

Напомним, вчера под Бахмутом погиб легендарный комбат. С 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло воевал в составе ДУК "Правый сектор". На момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.

– Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа, – написал о нем президент Украины Владимир Зеленский. – Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг.

Между тем, у россиян серьезные проблемы с наступлением. А в больницах Луганской области не хватает мест для оккупантов.