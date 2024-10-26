Оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны: сколько удалось сбить

Российские войска в ночь на 26 октября запустили по Украине почти 100 дронов и ракет. ПВО сбила 44 дрона-камикадзе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

ПВО. Фото: из открытых источников

"В ночь на 26 октября противник атакует Украину ракетами разных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа", — говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 98 средств воздушного нападения противника: 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма); 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области); 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской области); 91 вражеского БПЛА (районы пусков — Курск, Орел).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумской области и Днепра.

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По данным ГСЧС, в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и один из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам. Всего, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.

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