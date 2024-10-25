Оккупанты ударили по Херсону: попадание произошло в многоквартирный дом

По данным Херсонской областной прокуратуры, 25 октября около 06:40 военные армии россии из артиллерийского оружия обстреляли Херсон.

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Попали по многоквартирному дому.

Ранения получили двое жителей — 64-летняя женщина и мужчина 72 лет. По данным Херсонской ОВА, у 64-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. 72-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Бригада "скорой" предоставила обоим пострадавшим медпомощь на месте.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые

24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района. Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры – одно из местных почтовых отделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему предоставляется квалифицированная помощь. Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы. Тип использованного с оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.