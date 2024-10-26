Жестокий удар РФ по Днепру: что известно о погибших и разрушениях

В ночь на 26 октября страна-агрессор совершила ракетную атаку на Днепр. Известно, что пострадали по меньшей мере девять человек. Как передает портал "Комментарии", о деталях обстрела у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар по Днепру. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что в результате обстрела повреждена жилая застройка, также произошел пожар. Впоследствии он сообщил о трех пострадавших людях.

"Двое мужчин госпитализированы. Один из них – в тяжелом состоянии, раненой женщине помощь оказали на месте", – написал Сергей Лысак.

По данным ГСЧС, в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и один из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

Всего, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.

Стоит напомнить, вечером 25 октября во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры. Погиб человек.

Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Сумах, Конотопе. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

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