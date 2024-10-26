logo

BTC/USD

67058.93

ETH/USD

2466.77

LTC/USD

69.45

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жестокий удар РФ по Днепру: что известно о погибших и разрушениях
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокий удар РФ по Днепру: что известно о погибших и разрушениях

В Днепре в результате российской ракетной атаки пострадала 8-летняя девочка. Также погибли три человека

сегодня, 07:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 26 октября страна-агрессор совершила ракетную атаку на Днепр. Известно, что пострадали по меньшей мере девять человек. Как передает портал "Комментарии", о деталях обстрела у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Жестокий удар РФ по Днепру: что известно о погибших и разрушениях

Удар по Днепру. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что в результате обстрела повреждена жилая застройка, также произошел пожар. Впоследствии он сообщил о трех пострадавших людях.

"Двое мужчин госпитализированы. Один из них – в тяжелом состоянии, раненой женщине помощь оказали на месте", – написал Сергей Лысак.

По данным ГСЧС, в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и один из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

Всего, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.

Стоит напомнить, вечером 25 октября во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры. Погиб человек.

Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Сумах, Конотопе. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты ударили по Херсону: попадание произошло в многоквартирный дом.

Также издание "Комментарии" сообщало – враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dsns_telegram
Теги:

Новости

Все новости