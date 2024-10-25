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Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке – двое мужчин погибли, один травмирован

сегодня, 07:57
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Недилько Ксения

24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района. Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры – одно из местных почтовых отделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела почты. Фото: прокуратура

В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему предоставляется квалифицированная помощь.

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.

Тип использованного с оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые - фото 2
Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые - фото 3
Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые - фото 4


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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