Враг нанес удары по почтовому отделению: есть погибшие и раненые

24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района. Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры – одно из местных почтовых отделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Последствия обстрела почты. Фото: прокуратура

В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему предоставляется квалифицированная помощь.

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.

Тип использованного с оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).









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Обстрелы Киева: где произошли "прилеты"

Ночью в Киеве и области раздавались взрывы. Оккупанты снова атаковали столицу беспилотниками.

Российская федерация запустила БПЛА типа "Shahed" по Киеву и области. Они были запущены с территории курской области и краснодарского края. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии". На столицу баражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз — примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов. Где попали обломки БпЛА – читайте по ссылке.