Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ: подробности от Генштаба

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС, при этом сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Энергодар. Фото: из открытых источников
Российские захватчики уже анонсировали "эвакуацию" людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.
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Отметим, "Комментарии" сообщали — временно оккупированный Бердянск сегодня стал тем городом, куда россияне активно вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей. Также в город постоянно прибывают автобусы с российскими военными.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Ранее "Комментарии" писали — Путин внезапно заявил, что РФ не начинала войну против Украины.
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