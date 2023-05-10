logo

BTC/USD

27675.39

ETH/USD

1844.73

LTC/USD

79.77

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ: подробности от Генштаба
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ: подробности от Генштаба

Бегство оккупантов из Запорожской области не прекращается

сегодня, 07:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС, при этом сотрудникам электростанции выезд из города запрещен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook. 

Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ: подробности от Генштаба

Энергодар. Фото: из открытых источников

Российские захватчики уже анонсировали "эвакуацию" людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, "Комментарии" сообщали — временно оккупированный Бердянск сегодня стал тем городом, куда россияне активно вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей. Также в город постоянно прибывают автобусы с российскими военными.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая угроза нависла над Россией – как понимать заявления Пригожина и ситуацию в Бахмуте.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Путин внезапно заявил, что РФ не начинала войну против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!