В Бердянск прибывает много оккупантов и коллаборантов: что происходит

Временно оккупированный Бердянск сегодня стал тем городом, куда россияне активно вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына "Новостям Приазовья".

Бердянск. Фото: из открытых источников

Чиновница добавила, что вместе с гражданскими украинцами в город едут и российские военные.

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"С гражданскими была только треть автобусов, а остальные – с российскими военными. Мирное население вывезли в Бердянск, а армию захватчика в сторону Мариуполя. Мы пока не понимаем, это на укрепление Донецкого направления или их вывозят в Россию. То есть россияне использовали людей с временно оккупированных территорий как "живой щит" для своих солдат", – пояснила ситуацию глава МВА.

По ее словам, в захваченном городе среди оккупантов преобладают "панические настроения".

"Оккупанты уже начали паниковать, патрули стоят на Мелитопольском шоссе и проверяют все гражданские машины, в том числе эвакуированных", – рассказала Глицина.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

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