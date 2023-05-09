В Бердянск прибывает много оккупантов и коллаборантов: что происходит

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Кравцев Сергей
Временно оккупированный Бердянск сегодня стал тем городом, куда россияне активно вывозят представителей оккупационных властей захваченных населенных пунктов Запорожской области, коллаборантов, а также детей. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына "Новостям Приазовья".
Бердянск. Фото: из открытых источников
Чиновница добавила, что вместе с гражданскими украинцами в город едут и российские военные.
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По ее словам, в захваченном городе среди оккупантов преобладают "панические настроения".
Отметим, ранее "Комментарии" сообщали – российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.
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