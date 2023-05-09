Россияне начали «эвакуацию» из еще одного города на юге Украины: что известно

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью проекту "Радио Свобода" рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Мэр добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.
Ранее российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. Об этом у себя в Telegram заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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