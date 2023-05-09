Россияне начали «эвакуацию» из еще одного города на юге Украины: что известно

Российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью проекту "Радио Свобода" рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа. Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", – отметил Дмитрий Орлов.

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Мэр добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

Ранее российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. Об этом у себя в Telegram заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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