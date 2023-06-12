Оккупанты воруют кадры эвакуации людей на Херсонщине и выдают их за свои, - ГПСУ

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Белоокая Ира
Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона, передает портал "Комментарии".
Россияне врут об эвакуации населения из Херсона
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Также он добавил, что подразделения Государственной пограничной службы Украины, которые привлечены к спасению населения на Херсонщине, уже успели эвакуировать около 100 человек.
Как писали "Комментарии", — Украинская разведка: россияне готовятся к еще одному теракту, который приведет к техногенной катастрофе. В ГУР предупреждают, что враг может совершить очередной теракт, взорвав Крымский титан в Армянске.
Читайте на сайте "Комментарии", - "Пригожин наговорил на 15 лет", - экс-сотрудник КГБ. В Минобороны РФ стремятся подчинить все воюющие на территории Украины добровольческие отряды. В частности, и ППК "Вагнера". Однако этого не хочет Пригожин. Он считает, что поведение Министра обороны РФ Шойгу удивительно. Ведь он вспомнил о вопросах с "добровольческими отрядами" через 15 месяцев войны. В то же время Жирнов подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством в Кремле не может существовать никаких частных военных компаний. Ведь, согласно уголовному кодексу России, это "уголовное преступление" и за него есть наказание.
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