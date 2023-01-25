Оккупанты вербуют на ЗАЭС специалистов из «дружественных» стран

Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС, пишут "Комментарии".



Рашисты ищут персонал для Запорожской АЭС за границей

Как информируют в "Энергоатоме", специалисты для АЭС нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают. А вынудить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам никак не удается. Даже несмотря на то, что пытаются действовать всевозможными способами – от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена – количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает.

Как писали "Комментарии", россияне столкнулись с проблемой кадрового дефицита, в который сами себя и загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, а также за неимением собственных кадров.

Кроме того, как говорилось на страницах "Комментариев", в ВСУ сообщают, что работников Запорожской АЭС, которые не захотели получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", россияне лишили пропусков и доступа на предприятие. Следовательно, захватчики заняты тем, что ищут россиян, которые согласились бы переехать на постоянное место жительства в Запорожскую область и могли работать на ЗАЭС. Согласованным обещают жилье и работу с хорошим окладом. Жилье предоставляют путем "национализации" квартир и домов, из которых уехали украинцы после оккупации.

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