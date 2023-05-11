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Оккупанты в Запорожской области уже депортировали тысячи человек

Согласно заявлениям оккупантов, они уже переместили из Полог и других населенных пунктов области тысячи украинцев

сегодня, 17:42
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Автор:

Константин Куликов

Около 12 тысяч жителей оккупированной части Запорожской области с 5 мая переместили рашисты "вглубь региона" из районов, которые, вероятно, будут первыми освобождены Вооруженными силами Украины. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили оккупанты.

Оккупанты в Запорожской области уже депортировали тысячи человек

Пологи - один из городов, откуда оккупанты пытаются выселить людей

Ранее оккупационные органы власти заявили о намерении переместить около 70 тысяч человек с "прифронтового" участка аннексированной части Запорожской области. Рашисты уверяли (и продолжают это делать), что "перемещение" якобы   происходит "в рамках региона". Но уже известны данные о предложениях переселения запорожцев в Ростовскую область РФ и Дагестан.


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Как сообщают росСМИ, со ссылкой на первого заместителя гауляйтера Запорожской области Сергея Толмачева, из 12 тысяч уже перемещенных жителей четыре тысячи были вывезены на автобусах и восемь тысяч покинули место своего жительства якобы добровольно, на собственном автотранспорте.

Мелитопольский мэр Иван Федоров ранее приводил пример российской агитации среди жителей Плодородненской ОТГ.

"Предлагаем эвакуироваться семьям с детьми (дети и один сопровождающий) на Мелитополь, — говорилось в рашистском объявлении, которое привел Иван Федоров. — И дальше шефы отвозят в Дагестан, на берегу, курортные места".

"Еще раз обращаюсь к жителям оккупированного Юга: берегите себя, не отдавайте детей врагу, а по возможности самостоятельно выезжайте из оккупации! Все будет Украина", — призывает земляков Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Тем временем, Арестовича внесли в список террористов.

Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции.

А бывший немецкий канцлер отправился на вечеринку 9 мая в посольство России.




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