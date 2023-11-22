Оккупанты в шоке: школьники на захваченных территориях хотят изучать украинский язык

Российские захватчики на оккупированных территориях неожиданно выяснили, что большинство местных школьников, несмотря на давление, хотят учить украинский язык. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Ученики на оккупированных территориях хотят учить украинский язык. Фото из открытых источников

Как сообщает Сопротивление, украинцы на захваченных территориях, несмотря на оккупацию, продолжают бороться за свою самоидентичность.

"В школах на временно оккупированных территориях временно разрешено изучать уроки украинского языка, если есть заявление родителей. Несмотря на давление, которое оказывают на родителей, количество заявлений по изучению украинского больше, чем ожидали в Кремле", — сообщает Центр.

Отмечается, что из-за большого количества заявлений в школах не хватает учебников по украинскому языку. Для таких уроков россияне напечатали учебники с рассказами о братских народах и оправдании оккупации, однако количество экземпляров завезли гораздо меньше, чем оказалось желающих изучать украинский язык.

Как сообщили в Сопротивлении, так называемая администрация поставила директорам подконтрольных школ задачу провести беседы с родителями и убедить, чтобы их дети отказались от изучения родного языка.

Ранее портал "Комментарии" писал , что российские военнослужащие в захваченном городе Токмак Запорожской области осваивают квартиры с отоплением, тогда как в городе в большинстве домов второй год нет отопления.

"Комментарии" также писали, что на фоне сообщений о наступлении россиян под Авдеевкой и на других участках фронта на втором плане осталось все еще продолжающееся украинское контрнаступление.



