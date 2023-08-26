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Оккупанты увеличили переброску военной техники по морю: что происходит

При этом оккупанты стали меньше перевозить военную технику по Крымскому мосту, опасаясь ударов

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска в последнее время усилили перевозки грузовыми кораблями через керченский пролив. В основном перевозят технику и другое необходимое для армии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал военного движения "Атеш".

Оккупанты увеличили переброску военной техники по морю: что происходит

Россияне увеличили переброску военной техники морем. Фото: Getty Images

"Они перевозят технику и все необходимое снабжение для ВС РФ. Сделано это, вероятно, с целью уменьшить долю перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случае уничтожения моста. Они наверняка что-то знают", — сообщает Telegram-канал.


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В частности, канал отмечает, что в Крыму находится много украинских агентов, которые оперативно докладывают о перемещении логистики врага.

Отметим, в последнее время в аннексированном Крыму систематически раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с прицельными ударами наших ВСУ по скоплению оккупантов, техники и складов с боеприпасами. Так, на днях появилась информация, что в селе Перевальное Симферопольского района были слышны сильные взрывы. Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/1610
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