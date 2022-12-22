Оккупанты устроили смертоносный обстрел города на Донбассе

Как передает издание "Комментарии", российские войска обстреляли город Часов Яр в Донецкой области из реактивных систем залпового огня. В результате вражеского обстрела погиб один человек, а еще два – получили ранения, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Донецкая область. Фото: Офис президента

"Часов Яр, Донецкая область. Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 — ранены", — отметили в ОП.

Также пострадало от обстрелов много многоквартирных домов. На месте происшествия работают экстренные службы.

Отметим, ситуация в Донецкой области остается крайне сложной. Часов Яр захватчики уже несколько раз накрывают массированным огнем. В частности, 22 ноября стало известно, что из-за противников в микрорайоне Восточный были повреждены четыре дома.

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Также издание "Комментарии" сообщало — визит украинского лидера Владимира Зеленского в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом, а также блистательно выступил перед конгрессменами, остается топ-темой 22 декабря. И пока российские политики, чиновники и дипломаты истерят по этому поводу, издание "Комментарии" продолжает с помощью экспертов анализировать итоги этого исторического визита.





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