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Вашингтон подготовил три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, - WP

Есть три разных модели того, как могло бы выглядеть завершение войны путем переговоров

сегодня, 13:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В США всерьез рассматривают три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров. Две из которых не готов даже обсуждать Киев, поскольку тогда Украина потеряет часть своих законных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Washington Post".

Вашингтон подготовил три разные модели окончания войны в Украине путем переговоров, - WP

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

СМИ отмечает, что каждая из моделей завершения войны путем переговоров имеет сторонников в Белом доме.

Как отмечает "WP", одна из моделей, предложенная президентом Владимиром Зеленским в рамках мирного плана, предусматривает полный выход российской армии со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и районы восточного Донбасса, что РФ оккупировала в 2014 году.

Другая модель состоит в том, что российские оккупационные войска должны будут отойти к линии 2014 года.

Третья модель включает в себя вывод российских войск со всего Донбасса, но не из Крыма.

Издание подчеркивает, по поводу последних двух вариантов уже высказался президент Зеленский, который четко дал понять, что не будет поддерживать их. Украинское общество считает, что мир может наступить лишь тогда, когда российские оккупанты отступят со всех захваченных ранее территорий.

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Также издание "Комментарии" сообщало — увеличить численность армии и продолжать "СВО" в Украине: о чем говорят новые заявления Кремля. Эксперты проанализировали ситуацию специально для нашего портала.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/21/zelensky-biden-weapons-ukraine-patriots/
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