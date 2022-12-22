У оккупантов все больше "500-ых": россияне массово бросают оружие и отказываются воевать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В рядах российской армии, которая воюет в Украине, все чаще фиксируют случаи, когда оккупанты массово бросают оружие и отказываются служить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российские войска. Фото: Getty Image
Также он не понимает, куда девается новая военная техника, которая предназначается военным на фронт. О том, что военным поступает много техники и вскоре это поможет переломить ситуацию на фронте, говорят чиновники и генералы, но по факту нового вооружения очень мало. Оккупант жалуется, что от мобилизованных толку на фронте мало и они особо не усиливают российскую армию.
Собеседница захватчика предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление, где украинцы якобы продолжают наступать, выбивая российских военных.
Стоит отметить, что как западная, так и украинская разведка постоянно отмечают, что российские военные в Украине демотивированы. Именно поэтому российские власти так добиваются временного перемирия, чтобы провести перегруппировку войск и усилить часть подразделений.
Читайте также на портале "Комментарии" — после поездки президента Украины Владимира Зеленского в самую горячую точку фронта – Бахмут, в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы тоже побывал в зоне проведения т.н. "специальной военной операции" (СВО). Правда, журналисты-расследователи уверяют, что это был штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону. О чем говорят подобные выверты рос-пропаганды? Зачем так позориться, ведь всё можно отследить-проверить, благодаря современным технологиям? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости