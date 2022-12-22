У оккупантов все больше "500-ых": россияне массово бросают оружие и отказываются воевать

В рядах российской армии, которая воюет в Украине, все чаще фиксируют случаи, когда оккупанты массово бросают оружие и отказываются служить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские войска. Фото: Getty Image

"У нас очень много "500-ых", очень много... которые, бл*ть, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах*й, я не буду дальше служить" и съ*бался", — рассказал оккупант.

Также он не понимает, куда девается новая военная техника, которая предназначается военным на фронт. О том, что военным поступает много техники и вскоре это поможет переломить ситуацию на фронте, говорят чиновники и генералы, но по факту нового вооружения очень мало. Оккупант жалуется, что от мобилизованных толку на фронте мало и они особо не усиливают российскую армию.

"Где наша новая техника, так называемая, которую, бл*ть, все рекламируют и говорят — я в душе не *бу", — сказал он.

Собеседница захватчика предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление, где украинцы якобы продолжают наступать, выбивая российских военных.

Стоит отметить, что как западная, так и украинская разведка постоянно отмечают, что российские военные в Украине демотивированы. Именно поэтому российские власти так добиваются временного перемирия, чтобы провести перегруппировку войск и усилить часть подразделений.

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