Оккупанты сумели расширить прорыв стратегического уровня: куда зашел враг и что с фронтом

Штурмовые подразделения российской армии сумели захватить село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино. Несколько дней назад россияне прорвались к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ к поселку Очеретино. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает эксперт "BILD" по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный аналитик отмечает, теперь оккупанты начали расширять захваченную территорию. Они уже захватили село Новобахмутовка, а теперь вошли и в соседнее село Соловьево.

"Южнее им удалось перейти водную преграду в селе Бердичи, взять Семеновку, а также пройти 2 км к Уманскому и Яснобродовке", — говорится в материале.

По информации Репке, за 9 месяцев после захвата Авдеевки оккупанты продвинулись на 12 км к западу.

Отметим, ранее Юлиан Репке сообщил о том, что оккупантам удалось захватить Очеретино. По его словам, Силы обороны несколько месяцев держали его оборону. При этом Репке отметил, что в настоящее время причина ухода от этой позиции Сил обороны остается непонятной. Также он подчеркивает, что российские СМИ пытаются использовать ситуацию в свою пользу и преувеличивают масштабы прорыва вблизи Авдеевки.

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