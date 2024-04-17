Какие города хочет захватить Путин во время летнего наступления: куда будут прорываться к 9 мая

И президент Украины Владимир Зеленский, и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов четко заявляли о планах Кремля в конце весны и начале лета существенно активизироваться давление и начать новое наступление. Россия сейчас активно к этому готовится. Какие города будет пытаться РФ захватить этим летом? Реально ли Путину к 9 мая захватить Часов Яр Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты хотят двинуть на Константиновку, Краматорск и на Покровск

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ заявил, что российские войска этим летом попытаются развить свое наступление на двух основных направлениях в Донецкой области: на Константиновку – Краматорск и на Покровск.

Эксперт отметил, сейчас ожесточенные бои идут возле Часового Яра Донецкой области. Сергей Грабский отмечает, что захват этого города российская армия считает отправной точкой движения на Константиновку и Краматорск.

"Потом они собираются продолжать активные боевые действия именно против направления Константиновка-Краматорск, потому что это коммуникация, которая позволяет обеспечивать наши войска. Удар во фланг этой коммуникации, разрушение рокадного направления может создать серьезные оперативные трудности для наших войск, обороняющихся на юге", – подчеркнул Грабский.

Тем временем наступление на Покровск создаст угрозу для Угледарского выступления.

"Дальнейший прорыв к западу от Авдеевки в направлении Покровска имеет задачу создать нависание уже над Угледарским выступлением, которое для нас критически важно", — пояснил эксперт.

Оккупанты провалят задание Путина

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что у россиян практически нет шансов выполнить приказ Путина и захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая.

По словам эксперта, оккупационные войска уже дважды ставили задачу взять город. Была дата – до 14 декабря прошлого года. Вторая дата – это к собственному самопереназначению на должности президента РФ.

"Также есть якобы приказ, что до 9 мая как минимум взять Часов Яр. Это стратегическая высота, там достаточно удобно обороняться, он прочно укреплялся. Смогут ли враги выполнить такую задачу? На мой взгляд, быстрыми темпами не смогут", — сказал Петр Черник.

Эксперт отметил, что россияне увеличили количество применения корректированных авиационных бомб тяжелых калибров. Это – ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500 и даже объемно-детонирующие бомбы, бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-500.

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