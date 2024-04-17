Какие города хочет захватить Путин во время летнего наступления: куда будут прорываться к 9 мая

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Кравцев Сергей
И президент Украины Владимир Зеленский, и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов четко заявляли о планах Кремля в конце весны и начале лета существенно активизироваться давление и начать новое наступление. Россия сейчас активно к этому готовится. Какие города будет пытаться РФ захватить этим летом? Реально ли Путину к 9 мая захватить Часов Яр Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ заявил, что российские войска этим летом попытаются развить свое наступление на двух основных направлениях в Донецкой области: на Константиновку – Краматорск и на Покровск.
Эксперт отметил, сейчас ожесточенные бои идут возле Часового Яра Донецкой области. Сергей Грабский отмечает, что захват этого города российская армия считает отправной точкой движения на Константиновку и Краматорск.
Тем временем наступление на Покровск создаст угрозу для Угледарского выступления.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что у россиян практически нет шансов выполнить приказ Путина и захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая.
По словам эксперта, оккупационные войска уже дважды ставили задачу взять город. Была дата – до 14 декабря прошлого года. Вторая дата – это к собственному самопереназначению на должности президента РФ.
Эксперт отметил, что россияне увеличили количество применения корректированных авиационных бомб тяжелых калибров. Это – ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500 и даже объемно-детонирующие бомбы, бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-500.
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