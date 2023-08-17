Оккупанты срочно строят новую линию обороны: названо направление

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Кроме того, отмечает советник мэра, оккупанты начали активную окопку в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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