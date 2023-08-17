Оккупанты срочно строят новую линию обороны: названо направление

Российские захватнические войска срочно начали строить новую линию обороны на Никольском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активная авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", — сообщил Андрющенко.

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Кроме того, отмечает советник мэра, оккупанты начали активную окопку в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

"Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское — Мангуш)", — подытожил Петр Андрющенко.

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