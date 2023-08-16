В Мариуполе серьезная активизация оккупантов: Андрющенко рассказал, что происходит в городе

Переброски техники и личного состава из Мариуполя в сторону Бердянска замедлилось, но не остановилось. Оккупанты заметно активизировались в самом Мариуполе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Советник мэра рассказал, что в основном россияне перебрасывают в сторону Бердянска БК и топливо.

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Андрющенко также сообщил, что россияне распаковали еще один полигон на территории Мариупольского района. Теперь оккупированный город выглядит как один большой полигон, что может говорить о том, что россияне готовятся к большой обороне, а также то, что они более уверенно себя чувствуют, не опасаясь ударов дальнобойным оружием.

"Теперь возле Бабах-Тарами, Ялты, Мангуша. Не считая три в городе небольших и два в Никольском районе", — уточнил Андрющенко.

По информации советника мэра, количество личного состава оккупантов уменьшилось из-за переброски на фронт, но новое пополнение уже тренируется.

"В целом до 40 тысяч находится в Мариуполе и районе. Фиксируем", — рассказал Андрющенко.

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