Оккупанты срочно ищут замену работникам ЗАЭС: что произошло

Российские оккупанты заняты тем, что ищут в России замену 1,5 тыс. работникам Запорожской атомной электростанции. Несмотря на угрозы и уговоры люди наотрез отказались получать российские паспорта. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В отчете Генштаба говорится, что россияне не прекращают осуществлять моральной и физическое давление на работников Запорожской АЭС. Россияне постоянно проводят работу с населением временно оккупированных территорий, пытаются убедить людей, что Украина уже никогда не возобновит контроль над временно утраченными территориями, ставят перед фактом работников ЗАЭС. В ультимативной форме агрессор предупреждает, что, если работники откажутся от получения российского гражданство, им придется покинуть свое место работы.

В ВСУ сообщают, что 1,5 тыс. работников Запорожской АЭС, которые не захотели получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", россияне лишили пропусков и доступа на предприятие.

Сейчас захватчики заняты тем, что ищут россиян, которые согласились бы переехать на постоянное место жительства в Запорожскую область и могли работать на ЗАЭС. Согласившимся обещают жилье и работу с хорошим окладом. Жилье предоставляют путем "национализации" квартир и домов, с которых выехали украинцы после оккупации.

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