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Оккупанты снова пытались наступать на Харьковщину: подробности

В Харьковской ОВА сообщили - оккупанты пытались наступать в Купянском районе

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Во вторник, 10 января, российские захватчики пытались прорвать оборону ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Но оккупанты получили отпор и отступили с большими потерями. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Оккупанты снова пытались наступать на Харьковщину: подробности

Война в Украине. Фото: GettyImages

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор", — отметил Олег Синегубов.

Как сообщалось, во вторник, 10 января, российские войска нанесли удары по Харькову с РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на военном и дипломатическом фронте разгорается. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию озвучили свой прогноз на январь-февраль.

Также издание "Комментарии" сообщало — антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти 24 февраля, в годовщину вторжения российской армии в Украину, на акцию протеста против этой войны. В обращении отмечается, что "антивоенные протесты в РФ объективно невозможны или чрезвычайно опасны: потенциальное наказание за любой протест уже приближается к пожизненным срокам", а потому призывают протестовать тех, кто выехал из страны-агрессора (якобы около миллиона человек). Насколько действенны такие призывы и такого рода акции? Есть ли вероятность расшатать ситуацию именно внутри России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/synegubov/5279?single
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