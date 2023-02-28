Оккупанты снова обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые

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Кравцев Сергей
Сегодня из-за вражеских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека, еще пятеро ранены. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
Обстрел Херсонской области. Фото: из открытых источников
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Отмечается, что обстрел повредил частные дома местных жителей и оставил после себя огромные воронки от снарядов.
Также известно о 45-летнем погибшем из поселка Камышаны, который получил многочисленные и тяжелые травмы и умер в приемном отделении больницы.
Работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы ремонтируют дома горожан на местах обстрелов.
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