Оккупанты снова обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые

Сегодня из-за вражеских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека, еще пятеро ранены. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Обстрел Херсонской области. Фото: из открытых источников

"Сегодня российская армия беспощадно била из артиллерии по домам мирных жителей Херсона. На улице Привокзальной у подъезда – окровавленное тело 71-летнего горожанина. Раны от обломков вражеских снарядов оказались для него смертельными... На улице Марии Фортус тяжелые ранения получил 72-летний прохожий. Врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что обстрел повредил частные дома местных жителей и оставил после себя огромные воронки от снарядов.

"Женщину, которая проживала на улице Купеческой, спасателям пришлось доставать из-под развалин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", — добавили в ОВА.

Также известно о 45-летнем погибшем из поселка Камышаны, который получил многочисленные и тяжелые травмы и умер в приемном отделении больницы.

"Еще одного человека ранили в Белозерке, двух – в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина. По состоянию на сейчас известно, что в Херсонской области из-за ударов армии РФ сегодня четыре человека погибли, пятеро – ранены", — сообщили в обладминистрации.

Работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы ремонтируют дома горожан на местах обстрелов.

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