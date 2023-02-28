Почему идет нагнетание вокруг Молдовы: что там может произойти и как это затронет Украину

Всё более неспокойной становится ситуация вокруг Молдовы. В течение февраля появилась информация, что РФ готовила там переворот, а официальный Кишинев вновь настаивал на демилитаризации Приднестровья. А 27 февраля стало известно, что из-за угрозы безопасности один из крупнейших лоукостеров Wizz Air прекращает с 14 марта полеты в Молдову. Что происходит на том направлении – и как это может отразиться на ходе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам

Молдова. Фото: из открытых источников

Дестабилизация в Приднестровье так или иначе может затронуть не только Молдову, но и Украину

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич не сомневается, что для России выгодна дестабилизация Большой Бессарабии (Приднестровье, Молдова, Румыния, юг Одесской области). По его словам, если в Приднестровье возобновляется некий аналог вооруженного конфликта, стоит помнить ряд факторов.

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"Во-первых, кроме российских частей, которых там относительно немного, есть т.н. "армия Приднестровья". Во-вторых, есть т.н. "местная идентичность" – значительная часть местных жителей не воспринимают Молдову в качестве государства, которое может ими управлять. В-третьих, есть такая вещь как интересы контрабанды. В-четвертых, следует учитывать сильное российское информационное влияние на такой молдавский регион как Гагаузия. В-пятых, есть юг Одесской области – многонациональный регион. То есть, дестабилизация в Приднестровье так или иначе может затронуть не только Молдову, но и Украину", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что политическое поле Молдовы разделено фактически поровну на условно проевропейские и условно пророссийские силы. И если дестабилизация затрагивает саму Молдову (где нет военное положения, а потому возможны митинги, столкновения с полицией, перекрытие дорог), это автоматически становится проблемой для Румынии. И, опять же, для Украины, потому что из Румынии к нам идет значительная часть боеприпасов, нефтепродуктов. В итоге получим, если не прекращение, то замедление темпов соответствующих поставок. Плюс, подчеркивает Игорь Тышкевич, придется отвлекать дополнительные силы Украины с фронта, чтобы обеспечить стабильность и управляемость своей территории на том направлении – даже без захода на территорию Приднестровья.

"Вопрос в том, – продолжает эксперт, – что дестабилизация несет риски, в том числе, как не парадоксально, и для приднестровских сепаратистских элит. А именно – их контрабандному бизнесу. Так что я бы не сказал, что ситуация там настолько катастрофическая. Давай вспомним, что несколько месяцев назад, когда РФ пыталась проломить наш фронт от Изюма к Славянску, информационно тема Приднестровья тоже накалялась. Сообщалось о дронах, которые якобы атаковали там какие-то позиции, электростанции и так далее. Дело в том, что для России выгодна дестабилизация Приднестровья или Молдовы в целом в определенный момент. Но сепаратистское руководство непризнанного региона видит в этом риски для себя. Понимает, что в случае российского сценария – Кремль меньше всего интересует, что будет с непризнанной республикой. Если исчезает бизнес местных царьков – РФ всё равно. А местным царькам, понятно, не всё равно. Потому – да, идет "раскачка", но местные царьки осторожничают".

Но провокации, попытки дестабилизации – более чем возможны, предостерегает Игорь Тышкевич. Вопрос – когда и каким образом.

"Если у РФ получится накопить силы и начать новое масштабное наступление, риск дестабилизации того направления, которое мы обсуждаем, резко возрастает. Именно в момент, когда такое наступление начнется, – уточняет эксперт. – Сейчас важно путем демонстрации силы, угроз, дипломатии со стороны официального Кишинева проводит соответствующую разъяснительную работу (как с лидерами Приднестровья, так и с лидерами Гагаузии). И если всё делать правильно, вариант дестабилизации даже силами российских военных, которые находятся в Приднестровье, становится скорее теоретическим, чем практическим".

Провокация рф в Молдове призвана спровоцировать конфликт только силами внутренних противоборствующих сторон

Политолог Владимир Цыбулько поясняет:

"Нагнетание вокруг Молдовы является частью плана дестабилизации россиянами всего европейского пространства, поэтому руководство Wizzair перестраховалось. Как известно, компания имеет венгерскую регистрацию, и не исключено, что именно политическое руководство Венгрии посоветовало менеджменту поступить именно так".

Но, продолжает эксперт, провокация рф в Молдове призвана спровоцировать конфликт только силами внутренних противоборствующих сторон, с целью, с одной стороны, снести власть проевпропейского президента Майи Санду (активистами пророссийской партии "Шор", додонистами и так далее), с другой – втянуть Кишинев еще и в стычку на территории бывшей Транснистрии (губернаторство Транснистрия – административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР, во время Второй мировой войны – прим. ред.).

"Кому-то в путинском окружении кажется, что такой маневр заставит НАТО отступиться от Украины, что кажется совершенно наивным", – констатирует Владимир Цыбулько.

Похоже, Москва понимает, что окно возможностей для того, чтобы разыграть дестабилизационную карту в Молдове – всё меньше

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что стабильная Молдова является одним из неотъемлемых элементов обеспечения нацбезопасности Украины. А потому крайне важны минимизация российского влияния, недопущение дестабилизации ситуации, усиления позиций РФ в Молдове. Поэтому, акцентирует он, видим, что наши спецслужбы активно помогают молдавским в противостоянии раскачиванию ситуации Москвой.

"В свою очередь, Россия нагнетает "Приднестровский кейс", говоря, что Украина может напасть на т.н. ПМР. Такие заявления-обвинения подхватываются пророссийскими элементами внутри Молдовы. Те пытаются усилить в обществе антиукраинские настроения, подмыть позиции действующей проевропейской власти президента Майи Санду и ее команды", – поясняет Олег Саакян.

По его мнению, похоже, Москва понимает, что ее позиции по Молдове стагнируют, а окно возможностей для того, чтобы разыграть дестабилизационную карту – всё меньше. Поэтому в ближайшее время, предполагает политолог, мы увидим усиление рисков из-за российской активности на том направлении.

"Прямо на военную ситуацию в рамках российско-украинского противостояния это не повлияет, – считает эксперт. – У РФ в Приднестровье находится незначительный контингент. И он не представляет для нас значимой угрозы без серьезных побед агрессора на украинских фронтах. Но в случае дестабилизации Молдовы этот контингент может стать частью большей проблемы, способной отвлечь значительное число наших ресурсов".

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