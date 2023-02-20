Демилитаризация Приднестровья: о чем говорят намерения Кишинева – в чем интерес Украины

Российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован. Об этом заявил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан. О чем говорит ужесточение риторики официального Кишинева касательно Приднестровья? Как ситуация в Молдове может развиваться в обозримом будущем? Как на это может повлиять фактор российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вывод войск из Приднестровья. Фото: из открытых источников

Если Молдова будет сильной, россия не сможет устраивать провокации, а вопрос возвращения Приднестровья может стать не таким сложным

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко уверен, что риторика Кишинева ужесточилась после того, как там поняли – после Украины следующей будет Молдова.

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"Приднестровский анклав несет угрозу безопасности Молдовы, – подчеркивает эксперт. – На Мюнхенской конференции президент Майя Санду заявила, что россия ведет гибридную войну против Молдовы. И, как минимум, уже это заявление можно назвать эпохальным".

Алексей Гончаренко отмечает, что Молдова долго пыталась оставаться нейтральной. Но всему есть предел.

"Кстати, на мой вопрос Санду, который я ей задал во время конференции, будет ли Молдова укреплять свою оборону, она сказала, что нейтралитет не сможет защитить их страну. И это, действительно, важное понимание, можно сказать, отправная точка к укреплению обороны Молдовы. И вот последние новости – Молдова подписала соглашение с НАТО, которое предусматривает поддержку обороноспособности. А, если Молдова будет сильной, значит, россия не сможет устраивать провокации, а вопрос возвращения Приднестровья может стать не таким сложным. И для Украины – только плюс, если ее соседи, которые разделяют демократические ценности, будут сильными и способными в любой момент отразить любые выпады агрессора", – констатирует нардеп.

Если россия останется в том же состоянии, что и сейчас, то сохранится опасность попыток новой агрессии

Экс-народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей, автор и ведущий телепрограммы "Остання барикада", историк Александр (Олесь) Доний обращает внимание, что укрепление риторики руководства Молдовы неожиданно совпало с мощным визитом президента США в Киев.

"Если раньше в Киеве скептически восприняли заявление грузинских политиков о необходимости учета интересов территориальной целостности Грузии в будущем соглашение о признании россии своего поражения, то теперь ситуация кардинально изменилась. Своим визитом в Киев президент США подтвердил, что "западный мир" не успокоится, пока россия не проиграет", – подчеркивает эксперт.

По его словам, постепенно всё актуальным становится вопросом, что же считать "проигрышем" россии.

"Для Украины наиболее важно восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Но это – необходимая программа-минимум. Если россия останется в том же состоянии, что и сейчас (имперские амбиции, милитаризация), то сохранится опасность попыток новой агрессии, – поясняет Александр Доний. – Украине выгодно, чтобы россия после признания ее поражения была демилиторизирована и деидеологизирована (т.е. отказалась от неофашистской идеологии "русского мира"). А для этого необходимо освобождение от российских войск и территории Молдовы, и территории Грузии. Это уже понял премьер-министр Молдовы, поэтому и вышел с заявлением, отвечающим как молдавским, так и украинским национальным интересам".

В интересах Украины также, чтобы россия ушла со всех, оккупированных ею территорий, акцентирует эксперт. А такие территории, напоминает он, были "откушены" и у Японии, и у Финляндии, и у Эстонии.

"В конце концов, мировой суд (трибунал) над рф в перспективе мог бы принять решение об освобождении всех ранее оккупированных ею территорий, не только молдавских", – заключает Александр Доний.

В Кишиневе видят решение приднестровского вопроса исключительно дипломатическим путем

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко, заявление премьер-министра Молдовы не содержит ничего принципиально нового.

"Предыдущие руководители правительств, за исключением разве что короткого периода доминирования социалистов, выступали за демилитаризацию Приднестровского региона. К примеру, в 2017 году парламент Молдовы, который контролировала Демократическая партия, выступил за вывод российских войск из Приднестровья. А в 2009 году премьер-министр Влад Филат сразу после избрания на должность подчеркнул необходимость вывода российских войск. В 2018 году на Генеральной ассамблее ООН с заявлением о выводе российских военных выступил премьер-министр Павел Филипп", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, речь идет о постоянной и неизменной позиции молдавского руководства.

"Неизменно также и то, что в Кишиневе видят решение приднестровского вопроса исключительно дипломатическим путем, – подчеркивает Артем Филипенко. – Поэтому судить нужно не по словам, а по делам. Таким реальным делом может стать внедрение в Уголовном кодексе Молдовы ответственности за сепаратизм, что уже вызвало негативную реакцию и в Тирасполе и Москве. Но в целом, вряд ли можно ожидать от руководства Молдовы каких-либо радикальных шагов по отношению к Приднестровью. Судьба этого региона будет решена по результатам российско-украинской войны".

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