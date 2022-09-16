Оккупанты снова неосторожно курят на аэродроме – в Мелитополе раздался сильный взрыв

В пятницу на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

Взрыв в Мелитополе. Фото: Телеграмм Ивана Федерова

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14:50 — ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новости от ВСУ", – написал градоначальник.

При этом Иван Федоров не уточнил детали, однако опубликовал соответствующее видео, на котором видно, как со стороны аэродрома в небо подымается густой черный столб дыма.

Читайте также на портале "Комментарии" - совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в состав которого входят 35 стран ООН, принял резолюцию, требующую от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), равно как прекратить действия против "любого другого ядерного объекта в Украине или на них". Об этом во время видеообращения 15 сентября упомянул и президент Украины Владимир Зеленский. Каковы перспективы демилитаризации ЗАЭС? Как можно принудить россиян покинуть станцию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также "Комментарии" сообщали – ночь на 16 сентября приграничной с Украиной Белгородской областью РФ была очень и очень неспокойной. Если и раньше, то и дело в Курской, Белгородской, Брянской областях были иногда слышны поодиночке "хлопки", которые потом объясняли эффективной работы российской системы ПВО, то в этот раз последствия таких "хлопков" оказались весьма печальными для россиян. В Белгородской области РФ, в населенном пункте Валуйки, произошла серия взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram.





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