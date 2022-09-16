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Хлопки и часть Белгородской области без света: в РФ заявили о масштабном обстреле

Местные власти уже успели обвинить во взрывах ВСУ. Сообщается, что из-за ракетного обстрела были разрушены частные дома, повреждена электрическая подстанция

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Ночь на 16 сентября приграничной с Украиной Белгородской областью РФ была очень и очень неспокойной. Если и раньше, то и дело в Курской, Белгородской, Брянской областях были иногда слышны поодиночке "хлопки", которые потом объясняли эффективной работы российской системы ПВО, то в этот раз последствия таких "хлопков" оказались весьма печальными для россиян. В Белгородской области РФ, в населенном пункте Валуйки, произошла серия взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

Хлопки и часть Белгородской области без света: в РФ заявили о масштабном обстреле

Взрывы в Белгородской области. Фото: из открытых источников

Он заявил, что это якобы ВСУ начали вести обстрел города, в результате чего была выведена из строя подстанция, а потому у местных жителей начались перебои с подачей электроэнергии. Более того, в своем сообщении Гладков также заявил о гибели одного человека.

"Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал он.

Кроме того, в сети при помощи местных телеграм-каналов начали распространяться видео с места событий. На них можно увидеть последствия взрывов, а также пронаблюдать реакцию жителей Валуек. Распространяется информация, что в населенный пункт прилетело до 20 ракет, однако подтверждений этим данным пока нет никаких.                                                                                          

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Источник: https://t.me/vvgladkov/766
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