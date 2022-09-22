Оккупанты сильно ударили по Запорожью: что известно

Российские войска утром 22 сентября атаковали Запорожье. Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Запорожье. Фото: из открытых источников

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", — отметил чиновник.

Старух в очередной раз призвал граждан немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое воздушной опасности.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев проинформировал, что в результате обстрела россиян разрушений подверглась гражданская инфраструктура.

"На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди", — добавил он.

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