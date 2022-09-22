Оккупанты сильно ударили по Запорожью: что известно

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Кравцев Сергей
Российские войска утром 22 сентября атаковали Запорожье. Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Запорожье. Фото: из открытых источников
Старух в очередной раз призвал граждан немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое воздушной опасности.
В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев проинформировал, что в результате обстрела россиян разрушений подверглась гражданская инфраструктура.
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