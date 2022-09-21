На какие решения по России теперь может решиться Запад – почему пока не удается остановить агрессора

Президент США Джо Байден в своем сегодняшнем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных намерен заявить, что война России против Украины является нарушением принципов устава ООН. Об этом сообщает Reuters. Также Байден намерен призвать, чтобы каждая страна выступала против войны, развязанной РФ, считая, что подобный сигнал к Москве в настоящее время — "самое важное, что мы можем сделать коллективно для установления мира в этом регионе". Достаточно ли жесткие сигналы посылает Белый дом? Как ситуация может измениться в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаг России. Фото: depositphotos

Похоже, есть определенная координация позиций касательно лишения РФ места постпреда в Совбезе ООН

Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что довольно жесткие высказывания в адрес России звучат не только со стороны США, но и от ряда других стран. В том числе – от Франции.

"В целом на фоне желания некоторых государств пересмотреть систему того, как работает ООН, в том числе Совет безопасности данной организации, Украина может получить определенные дивиденды, – считает эксперт. – Я думаю, что соответствующие заявления будут звучать от американского президента Байдена, от немецкого канцлера Шольца – как одна из причин, почему Германии стоит получить место в Совбезе".

По словам Владислава Фарапонова, когда такие заявления носят уже не одноразовый характер, они имеют больше шансов на успех.

"В то же время, – акцентирует он, – следует понимать, что на такого уровня дипломатии сюрпризов не бывает. И, похоже, есть определенная координация позиций касательно лишения РФ места постпреда в Совбезе ООН".

Шанс РФ получить клеймо государства-спонсора терроризма значительно возрос

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает:

"У меня в рамках саммита, посвященного Украине, была встреча с Офисом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как известно, она – одна из самых активных адвокатов принятия в США законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма. Как сказал глава ее Офиса, это будет эффективный инструмент. Также мы обсуждали нарушение РФ норм Женевской конвенции. Это видно по действиям ее армии по отношению к гражданскому населению. Впрочем, все действия агрессора на территории Украины подпадают под определение геноцида".

По мнению эксперта, после недавних встреч в рамках ГА ООН, после череды приуроченных к этому мероприятию саммитов, после новых агрессивных шагов РФ, включая намерение провести псевдореферендумы с целью присоединения временно оккупированных территорий – нет сомнений в необходимости ужесточать меры против нее, а Украине выделять дополнительную военную и финансовую помощь.

шанс РФ получить такого рода клеймо значительно возрос", – констатирует Екатерина Одарченко. "В данный момент президент Байден и госсекретарь Блинкен пытаются балансировать, отмечая, что не готовы признавать Россию государством-спонсором терроризма. Но мне кажется, что после новых фактов военных преступлений россиян, после повторения в Изюме трагедий Бучи и Ирпеня, после эскалации, на которую пошел Кремль, "благословив" псевдореферендумы и объявив о частичной мобилизации

Нынешняя позиция коллективно Запада по сдерживанию Путина не способна остановить продолжение агрессии и те же аннексии

По словам директора аналитического центра "Третий сектор", политолога Андрея Золотарева, Байден, к сожалению, для нас, выступает в роли Капитана Очевидность. Его стратегия – сдерживание России с параллельным оказанием помощи Украине, поясняет эксперт.

"Возможно, он надеется таким образом добиться результатов (свержения путинского режима) в течение нескольких лет, – размышляет политолог. – Но, как мы видим по сегодняшнему обращению Путина с заявлением о частичной мобилизации, Кремль форсирует события ".

Да, нам очень важна американская и в целом западная помощь, отмечает Андрей Золотарев. Она помогла сохранить Украину как государство. Без поставок вооружений, боеприпасов от партнеров, нам было бы крайне тяжело, последствия были бы катастрофические. Но этой поддержки, акцентирует эксперт, недостаточно для восстановления территориальной целостности. Расчет исключительно на сдерживание агрессора.

"Нет тех видов вооружений и в том объеме, чтобы сокрушить оккупантов, – поясняет политолог. – Напомню, что накануне широкомасштабного вторжения путинской армии в Украину нам давали лишь то, что может пригодиться в условиях партизанской войны. "Джавелины", "Стингеры". То же, что США еще 40 лет назад поставляли афганским моджахедам, воюющим с советской армией. Такая позиция коллективно Запада по сдерживанию Путина не способна остановить продолжение агрессии и те же аннексии. Безусловно, требуются более жесткие действенные меры, в том числе, касательно поддержки Украины и увеличения давления на страну-агрессор, чтобы поломать путинские планы".

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