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Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле 10 населенных пунктов: Генштаб назвал направления

Противник на трех направлениях пытается улучшить свое тактическое положение, отметили в Генштабе

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

За минувшие сутки украинские армейцы отразили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов. Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих оккупационных войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле 10 населенных пунктов: Генштаб назвал направления

ВСУ. Фото из открытых источников

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области", — отметили в Генштабе.

При этом отмечается, что есть и направления, где враг перешел от наступательных операций к обороне. В частности, это касается Новопавловского, Запорожского и Херсонского направления, где противник пытается не допустить продвижения ВСУ.

Отмечается, что российские захватчики в течение минувших суток нанесли семь ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ro9yB2bzU57z3yz7abbVZCsXX5VjLYTXYxwYpvvxjiD9TvxJ7U6bN3wKYwG6p8iNl
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