Оккупанты сами могут выйти из Бахмута: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Шквальный огонь украинской артиллерии может не оставить россиянам выбора. Они все еще находятся в захваченном Бахмуте Донецкой области, но вскоре могут принять решение о выходе из города-крепости. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что украинские военные усиливают артиллерийское давление на врага в Бахмуте, фактически проделывая работу, чтобы вынудить россиян покинуть город. Поэтому сценарий, когда оккупанты могут сами выйти из Бахмута – вполне реален.

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Сергей Череватый напомнил, что россияне по-прежнему имеют преимущество в численности личного состава и техники, но это не останавливает украинских защитников. Они продолжают выдавливать врага, делая героическую работу.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная сообразительность позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", — подчеркнул представитель ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



